“Do sopro do diabo”. Filme de DiCaprio sobre Pedrógão é exibido em Glasgow

“From Devil’s Breathe” (ou “Do sopro do diabo”) é o título da curta metragem realizada por Leonardo DiCaprio juntamente Orlando Von Einsiedel. Ganhou o Óscar para a Melhor Curta Documental em 2017 e vai ser exibida nesta quarta-feira em Glasgow, na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26).

Durante 40 minutos, os trágicos acontecimentos são relatados por quem lá esteve e conseguiu sobreviver, mesmo que com sequelas.