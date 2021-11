Jade. A retratista que a pandemia despertou

“Há dez anos que faço retratos, mas há coisa de um ano na pandemia, comecei a fazer mais desenhos, para aliviar do stress do doutoramento, fui publicando, as pessoas foram gostando” relembra, garantindo que nunca foi incentivada a seguir artes, ainda que a avó seja prima do pintor Abel Manta, natural da terra onde reside: Gouveia.

A jovem cresceu a ouvir o velho cliché de que as artes não põem pão na mesa e foi deixando de parte o talento que sabia ter nas mãos. Nunca estudou artes e está a concluir o doutoramento em engenharia eletrotécnica na Universidade de Aveiro. É nos tempos livres que a partir de uma folha em branco, faz retratos de personalidades que admira. O próximo retrato é o de “Ary dos Santos poeta e declamador português, cujo aniversário é no dia 7 de dezembro”, adianta Jade.

Com descendência no “maior retratista do seu tempo”, a avó de Jade, era prima do pintor Abel Manta. Não sabe o que o futuro lhe reserva e apesar de não ter mais de 500 seguidores no Instagram, há marcas internacionais a partilharem os retratos de Jade como a Faber-Castell da Bolívia e do México e a Caran d'Ache.

Uma exposição de 20 retratos de Jade está patente na Biblioteca Municipal de Gouveia e Joana quer continuar a trabalhar na área, aceitando encomendas através da página de instagram: ja13de.art