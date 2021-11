Morreu Astro, fundador da banda UB40

É o segundo membro fundador da banda britânica a morrer este ano, depois de Brian Travers em agosto.



Os UB40 surgiram no ano de 1978 e rapidamente chegaram aos tops com as músicas Red Red Wine e Can't Help Falling In Love.

Originários de Birmingham, os UB40 devem o nome a uma política governamental destinada ao desemprego (Unemployment Benefit 40, que significa Benefício de Desemprego).