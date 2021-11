Balões de ar quente regressam aos céus do Alentejo

A empresa Publibalão e o “Alentejo sem Fronteiras – Clube de Balonismo” esperam repetir o sucesso de edições anteriores, embora ainda com algumas limitações ao nível organizativo, por causa da pandemia, e que se refletem num menor número de inscrições e de balões participantes.

Mais de duas edições depois da primeira, realizada em 1997, o FIBAQ, também o mais antigo do género em Portugal, mantém e reforça a finalidade de “promover o balonismo entre os amantes do desporto e a comunidade local, gerando um intercâmbio de experiências entre pilotos e todos os interessados pela modalidade”, revela a organização.

O programa inclui os muito aguardados batismos de voo cativo gratuitos, espetáculos de “Night Glow” abertos ao público e voos livres em balão de ar quente.

Os céus de alguns concelhos do distrito de Portalegre, assim a meteorologia o permita, vão encher-se de muita cor, com o contributo de muitos pilotos portugueses, mas também provenientes de países europeus, como a Espanha, França, Alemanha, Bélgica, Holanda ou Inglaterra.

Esta 24.ª edição conta também com a participação de mais duas equipas, uma oriunda do Canadá e outra do Brasil.

O FIBAQ tem igualmente um cariz solidário, com campanhas que vão apoiar os Bombeiros Voluntários de Alter do Chão, Fronteira, Monforte e Ponte de Sor.