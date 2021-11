A "rapper" norte-americana Megan Thee Stallion estreia-se ao vivo em Portugal em 2022, com um concerto no Festival Afro Nation, que regressa em julho a Portimão e conta também no cartaz com Burna Boy e Wizkid.

De acordo com informação disponível na conta oficial do Afro Nation Portugal na rede social Instagram, o festival regressa a Portimão nos dias 1, 2 e 3 de julho de 2022.

O cartaz do festival para 2022 inclui Megan Thee Stallion, Burna Boy, Wizkid, Beenie Man, C4Pedro, Diamon Platnumz e Nelson Freitas, entre outros.

O Afro Nation Portugal aconteceu pela primeira vez em 2019, na Praia da Rocha, em Portimão, acolhendo mais de 25.000 pessoas oriundas essencialmente do Reino Unido.

As edições de 2020 e 2021 não se realizaram devido às restrições impostas devido à pandemia da covid-19.