Uma Mochila carregada de espetáculos para as crianças do Algarve

“Faro tem uma carência grande de programação” para os mais novos e o Mochila - Festival de Teatro para Crianças e Jovens, que arranca na quinta-feira, pretende colmatar essa lacuna. Quem o diz é João de Brito, o programador do certame e responsável da Companhia Lama Teatro que promove o evento que decorre até 14 de novembro, em Faro.

Em entrevista à Renascença, João de Brito fala no foco que têm “na criação de públicos”, ao programar para crianças e jovens. Depois de terem organizado durante três edições o Festival de Curtas de Teatro do Algarve, entretanto extinto, a Companhia Lama resolveu lançar-se nos espetáculos para famílias com o Festival F e agora chega o Mochila.

Este Mochila é um festival “de jovens para jovens, mas também de adultos para jovens”, indica João de Brito. A primeira edição arranca no Teatro das Figuras, dia 4, com o espetáculo “Romeu & Julieta”, uma criação Teatro Praga, a partir do clássico de William Shakespeare.

O mestre britânico do teatro clássico acaba por ser transversal á programação do Mochila. O palco do Teatro das Figuras vai também receber o espetáculo “Parlamento Shakespeare”, da Companhia Bestiário, a 10 de novembro.

“A ideia foi misturar uma companhia de referência como é o Teatro Praga e o espetáculo ‘Romeu & Julieta’ que já circula há uma série de anos, com o trabalho da Madalena Vitorino com um texto do Sandro William Junqueira, que também é do Algarve e que já nos inspirou noutra criação ‘A Grande Viagem do Pequeno Mi’. Estruturas que já estão sedimentadas, mas que são recentes como o Bestiário e um coletivo que vem de Elvas. Um espetáculo dos Lama que fazia programar-nos com um espetáculo recente e que tem uma lógica de se basear nalguns pontos fortes da narrativa do Shakespeare e desconstruí-las”, descreve João de Brito.

No cartaz a 6 e 7 de novembro, no Museu Municipal de Faro, vai ser apresentado “A Grande Viagem do Pequeno Mi", um espetáculo de Madalena Victorino, em cocriação com Ana Raquel e Beatriz Marques Dias, que tem por base o livro homónimo do escritor Sandro William Junqueira.

Há também um laboratório pedagógico para os mais novos, chamado “Estojo”, destinado a jovens com idades entre os 13 e os 18 anos. “Tento provocar três grupos de teatro já existentes aqui”, indica João de Brito. Este “Estojo” é integrado dentro do Mochila com três espetáculos de teatro juvenil.