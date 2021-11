Teatro em Arraiolos. Vitorino, Janita Salomé e Manuel João Vieira são os “Santos Padres”

Vitorino, Janita Salomé e Manuel João Vieira são os interpretes da peça “A Vida dos Santos Padres”, que vai ser apresentada a 6 de novembro, em Arraiolos.

Sustentada no “Livro das Coisas Santas”, da autoria do escritor e poeta Carlos Mota de Oliveira, a peça de teatro vai ser exibida nas redondezas da vila alentejana, concretamente no espaço da Nave de Design E-Phanter, na Quinta da Aliança, em tempos uma fábrica de massas alimentícias e que agora está transformada em centro de exposições.

“Para além do próprio autor, os personagens da peça vão ser interpretados pelos cantores Vitorino e Janita Salomé e pelo músico e artista plástico Manuel João Vieira” e onde não vão faltar “muitos momentos musicais, improviso e interação com o público”, refere a nota de imprensa enviada à Renascença.

A peça será levada à cena no próximo sábado, ao final da tarde, inserida num programa que começa mais cedo, por volta das 13:00, com um almoço preparado pelo chef e fotógrafo Jorge Simão, acompanhado por uma prova de vinhos da Herdade de Coelheiros.

O almoço e o convívio com os artistas decorrem no espaço ocupado, de momento, por uma exposição que inclui pintura de Graça Paz, Sebastião Paz Costa e de John Faifer, escultura de João Concha e fotografia de Ricardo Maia e de Jorge Simão.

Por volta das 17h30 os atores começam a desempenhar os seus papéis e a trazer ao invulgar palco da Nave de Design E-Phanter, a peça “A Vida dos Santos Padres”.

“É o terceiro evento cultural na Nave de Design da E-Phanter, a qual tem como objetivo reunir e mostrar ao mundo o talento de designers, escritores, atores, artistas, poetas e músicos, portugueses e estrangeiros”, explica Mário Domingues, responsável pela Quinta da Aliança e mentor do projeto E-Phanter, onde já se prepara também o “Design Art Fest”, a realizar “na primavera de 2022”.