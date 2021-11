Mísia está de regresso aos palcos

A cantora portuguesa Mísia sobe, esta quarta-feira, ao palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Belém.

Depois do último ano e meio sem atuar, Mísia revela que irá mostrar temas inéditos e alguns dos fados do seu mais recente disco que ficou por mostrar ao público, por causa da pandemia.

“É um bocado sobre o signo de reencontro, reencontro com essas músicas, da mesma maneira que me vou reencontrar com o público, passado dois anos, acho eu; não contei os meses todos, mas não fiz concerto nenhum desde o meu último disco”, conta à Renascença.

A fadista lembra que o seu último disco "Pura Vida - Banda Sonora" é um “disco órfão de concertos”, porque fez a apresentação em Paris e em Portugal e por causa da pandemia já não pôde fazer mais nada.

“Não fiz coisas online, cantar em casa com os meus dois gatos... Gosto mesmo do palco, acho que o palco é o lugar”, diz.

Por isso, o concentro agendado para as 19 horas desta quarta-feira é “o reencontro com o público” do qual revela ter “imensas saudades”.

A acompanhar a voz de Mísia estará o diretor musical e pianista Fabrizio Romano, a guitarra portuguesa de Bernardo Couto e a viola de Fado de Daniel Pinto.



Quem não puder assistir presencialmente ao concerto, poderá acompanhar através da transmissão por via digital, a partir das nove e meia da noite, no Live Stage da Tickeline.