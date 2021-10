​“Terra Nova”. Filme retrata vida dura dos pescadores de bacalhau

O que aconteceu nesse ano, é que havia pouco bacalhau. O capitão decidiu ir mais para norte, mais para próximo do Polo Norte, mais para o frio, para uma zona do mar que não se conhecia. Eles tinham absolutamente que pescar bacalhau.

É a partir de uma história verdadeira que aconteceu nos anos 30 e que deu origem a uma peça de teatro do Bernardo Santareno, que estreou nos anos 50 no Teatro Nacional e que deu agora este filme do Artur Ribeiro. É a história de um lugre, de um barco de pesca de bacalhau que foi para a Terra Nova, para a zona do Canadá, como ia todos os anos.

A ideia deste filme nasceu de um sonho do ator Nicolau Breyner. “Terra Nova” tem por base o livro “O Lugre”, de Bernardo Santareno, que chegou a ser representado no Teatro Nacional D. Maria II. Agora chega às salas de cinema.

Era quase um caso de vida e morte?

As pessoas não sabem, mas estes pescadores ganhavam à percentagem. O dinheiro que ganhavam quando chegavam a Portugal, era em função do bacalhau que tinham pescado. Todos eles, desde o capitão, até ao marinheiro mais humilde. Se não pescassem era um drama para esta gente. Então o capitão resolve arriscar, ir mais para norte e há um motim a bordo porque os marinheiros têm medo do resultado da viagem.

A atitude deste capitão tem alguma semelhança com as atitudes que terão tomado alguns navegadores portugueses no século XVI para fazerem as descobertas. O que acontece é que o capitão acaba por ter razão, eles conseguem chegar a outros bancos de bacalhau e, a partir dessa altura, os portugueses começaram a ir pescar para esses bancos que foram descobertos nessa altura.

Como foram as rodagens? Tiveram algum tempo embarcados, foi muito exigente?

Sim, foi um bocadinho. Enfim, não apanhamos as condições que esta gente apanhava, coitados! Mas mesmo assim, tivemos três semanas num barco na Noruega. Fomos bem para cima, para zonas frias e difíceis. Apanhamos mar complicado, sobretudo depois no Mar do Norte.

Essa viagem e a rodagem a bordo foi essencial para criar um entrosamento entre nós, atores, que ia para além da representação. Já nos conhecíamos, mas aqui tínhamos que passar para o espetador aquilo que acontece quando os homens estão no mar muito tempo. Criam-se laços que vão para além do que se verbaliza. Desse ponto de vista foi essencial passarmos estas três semanas juntos e conviver uns com os outros e trazer para o filme, a camaradagem dos bastidores.

O elenco conta com nomes como o seu, o Vítor Norte, o João Reis e muitos outros. É uma equipa de luxo?

Tem atores muito bons, passo a imodéstia (risos), mas são atores com provas dadas, quer os mais velhos e os mais novos. Somos colegas que se admiram uns aos outros. Por isso mesmo foi fácil trabalharmos juntos, com o acréscimo deste companheirismo que criamos no barco. Dormimos nas camaratas, comíamos juntos, criou uma unidade que se nota no filme e é importante para o filme.