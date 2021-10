Melhor Filme de Turismo do Mundo vai para as Aldeias Históricas de Portugal

"De Corpo e Alma", o novo filme promocional das Aldeias Históricas de Portugal, é o Melhor Filme de Turismo do Mundo.

Nomeado para a maior competição de filmes de turismo à escala mundial, os "World’s Best Tourism Film Awards – CIFFT Circuit", o filme, produzido pela Lobby Films and Advertising, e realizado por Telmo Martins, venceu o prémio "CIFFT Best World Tourism Film «People’s Choice» Award 2021", tendo sido a produção mais votada – com 8. 133 votos em 30 países.

De acordo com a nota enviada à Renascença, o filme “De Corpo e Alma”, conta com uma narrativa marcante e personagens que fizeram História, como os reis D. Dinis, D. João, e Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil e nasceu e cresceu em Belmonte, uma das 12 Aldeias Históricas de Portugal” e leva o espectador numa “viagem intensa pelas Aldeias Históricas de Portugal, explorando a visão, a audição e o coração”.

“Construídas em granito e xisto, as Aldeias Históricas de Portugal guardam histórias de conquistas e tradições ancestrais. A sua identidade assenta não só no património arquitetónico e natural, mas também em elementos imateriais relacionados com o património histórico e cultural”, acrescenta a nota.

Para a coordenadora executiva das Aldeias Históricas de Portugal, "as conquistas na vida das Aldeias Históricas de Portugal são o pretérito perfeito e imperfeito" e "a prova mais evidente de que as conquistas continuam é o prémio `Melhor Filme de Turismo do Mundo - People´s Choice`".