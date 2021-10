Valter Hugo Mãe escreve livro sobre o Brasil com “uma ideia de justiça para os grandes oprimidos”

Desde que comecei a escrever romances que achei que me dedicaria, em algum momento, ao imaginário brasileiro. Porque o Brasil tem essa inscrição na minha identidade, há um certo fascínio e um certo assombro desde menino, por isso achei que um dia escreveria um livro mais ou menos brasileiro. Ao fazê-lo agora, como acontece com "As Doenças do Brasil", colocaram-se montes de questões.

Há muito que não publicava um romance. "As Doenças do Brasil" foi um livro difícil de escrever? Quanto tempo levou a oficina de escrita desta obra?

Em entrevista ao Ensaio Geral da Renascença , o autor confessa que levou tempo a encontrar a voz com que queria escrever este livro editado pela Porto Editora. Foi na poesia que encontrou as ferramentas para criar a voz, uma espécie de “vocábulo novo”, para contar a história dos povos originários do Brasil. Mais de 500 anos depois da chegada da Armada portuguesa, do outro lado do Atlântico subsistem desigualdades.





Que tipo de questões?

Desde logo a legitimidade. Que legitimidade tenho eu para me abeirar de um universo que me pode fascinar, mas no qual eu não vivo? Temos sempre a tendência para opinar com facilidade à certa daquilo que não pesa nos nossos ombros. Então, foi paulatinamente que fui conquistando esta voz. Mais do que estar a propor um lugar de fala, como se debate muito no Brasil, eu encaro este livro como um lugar de escuta, daquilo que o Brasil significa para mim. É uma participação, sim, mas tem mais que ver com tentar aprender alguma coisa, do que achar que estou em posição de ensinar alguma coisa.

Diz que foi preciso encontrar essa voz. Que mundo é este em que vemos os povos do outro lado do Atlântico a reagir à chegada dos descobridores?

Um dos grandes dilemas era resolver a questão da linguagem. Eu não poderia mimetizar o linguajar brasileiro, não seria interessante. Haveria de soar profundamente falso, por melhor que eu pudesse imitar. Ao mesmo tempo, não posso destituir-me de ser um escritor português que escreve em Português. Precisei de inventar um Português que fosse deturpado ou perturbado o suficiente para parecer um universo relativamente paralelo. Este livro acaba por ser uma tese sobre a linguagem. O imaginário que vem dos povos originários, dos índios, é uma matéria-prima que me permite, sobretudo, criar uma poética e, por isso, a grande conquista do livro tem que ver com essa dimensão de ter chegado ou tentar chegar a um vocábulo novo. E isso é apanágio da poesia. No fundo acaba por ser um romance que se faz com a estratégia do poema.

Por isso escreve na nota de autor: "É o meu poema que tem que ver sobretudo com o assombro, o preconceito, a maravilha". Este livro-poema tem também uma personagem com um nome muito poético, Honra. É mestiço, usa a língua dos brancos como arma. Este nome é mais do que só um nome?

É, porque é uma reclamação de toda uma multidão que é resultado de uma mestiçagem violenta. O Honra que é resultado de uma violação, de um homem branco a uma mulher índia, acaba por simbolizar esse novo povo que precisando de se pacificar com a sua mestiçagem, não deixa de ter essa ferida inicial, de ter começado pela violência.