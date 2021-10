Vikings chegaram à América 471 anos antes de Cristóvão Colombo

Foi há precisamente mil anos que os vikings chegaram à América do Norte, atravessando o Atlântico 471 anos antes de Cristóvão Colombo.

A descoberta foi apresentada esta semana por uma equipa de cientistas que estudou os achados arqueológicos de um povoado viking em L'Anse aux Meadows, na Terra Nova, no atual Canadá. Esta datação foi possível graças a uma tempestade solar que atingiu o planeta no ano 992 Depois de Cristo.

As tempestades solares – surtos de raios cósmicos com altos índices de energia – deixam uma marca própria nos anéis das árvores. Analisando três amostras diferentes de madeira usada na construção das casas na Terra Nova foi possível determinar que existiam 29 anéis depois do anel que exibe sinais da tempestade solar, permitindo assim confirmar que as árvores foram cortadas em 1021, há um milénio.

A presença dos vikings na América do Norte já estava comprovada por vestígios arqueológicos e reforçada pela tradição oral dos países nórdicos, mais tarde passada a escrito. O que faltava era saber a data certa da chegada dos primeiros europeus ao continente americano, embora se especulasse que o povoado da Terra Nova seria do Século XI. Calcula-se que tenha sido habitado durante cerca de uma década e que no máximo tenham vivido lá cerca de 100 pessoas em simultâneo.

O estudo, publicado na revista Nature, foi chefiado pelo geocientista Michael Dee, da Universidade de Groeningen, que diz que “estes europeus do norte merecem crédito por terem sido a primeira sociedade humana a atravessar o Atlântico”.

O investigador diz ser provável que as viagens fossem motivadas pela necessidade de obter madeira para construção. “Podemos descrever estas viagens como de descoberta e de busca por novas fontes de matéria prima. Muitos arqueólogos acreditam que a principal motivação para eles procurarem estes novos territórios pera para descobrir novas fontes de madeira, especialmente. Geralmente acredita-se que vinham da Groenlândia, onde é extremamente raro encontrar madeira adequada para construção”.

Os vikings usavam navios com cerca de 21 metros de cumprimento e a sua era é definida normalmente como sendo de 793 a 1066 Depois de Cristo.