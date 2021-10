Exposição coloca Museu D. Diogo de Sousa no circuito de arte clássica internacional

A escultura do Século I a.C. do imperador Augusto enche o olho a quem entra na nova sala de exposição do museu. D. Diogo de Sousa, em Braga. Mas uma das peças de maior destaque é um cálice etrusco do século VII a.C.

A peça é um dos “mistérios” da coleção "A Antiguidade no Mediterrâneo", doada ao museu por um casal alemão, explica a curadora Maria José Sousa.

Segundo investigadores trata-se de “uma peça única no mundo, muito rara”.