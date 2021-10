Doclisboa. ​Em ano de confinamento o cinema português documentou o movimento

Depois de ano e meio marcado por uma pandemia e diversos confinamentos, o cinema documental apostou em temáticas como a resistência e o movimento. Quem o diz é Miguel Ribeiro, o diretor do Doclisboa, o Festival Internacional de Cinema documental que começa esta quinta-feira e que decorre até 31 de outubro.

Após uma experiência digital, devido às restrições da Covi-19, o Doclisboa regressa ao seu formato “de festival”, diz o diretor, ou seja, volta a apresentar cinema em sala. “A preparação desta edição, à medida que fomos percebendo o formato que poderíamos ter, foi uma alegria”, admite Miguel Ribeiro. “Vai ser uma celebração do cinema, nas salas, mas também nos espaços paralelos do festival, inclusivamente regressa a programação noturna do Doclisboa. Vai ser possível haver debates e conversas. É isso que acreditamos que é o festival. Encontros entre público, cineastas, equipas de filmes, troca de ideias e pontos de vista”, diz o diretor ao programa Ensaio Geral da Renascença.

Em cartaz nesta 19.ª edição estão 249 filmes, com 51 estreias mundiais e 28 estreias internacionais, repartidos pela Competição Internacional, Competição Nacional e seções Riscos, Da Terra à Lua, Heart Beat, Retrospectiva Ulrike Ottinger, Retrospectiva Cecilia Mangini, Cinema de Urgência, Verdes Anos e Doc Alliance. Nas salas da Culturgest, Cinema São Jorge, Cinemateca Portuguesa, Cinema Ideal, Cinema City Campo Pequeno, mas também nos museus do Oriente e no do Aljube serão projetados os filmes deste ano. A abertura, esta quinta-feira, será com o filme “Landscapes of Resistance” de Pejzaži Otpora e Marta Popivoda, um documentário que segue as memórias de Sonja, de 97 anos, uma combatente contra o nazismo que foi uma das primeiras mulheres da resistência na Jugoslávia e liderou o movimento de resistência em Auschwitz.

Este é “um filme que lança muitas das questões que atravessam parte do programa” do festival, explica o diretor do Doclisboa. Miguel Ribeiro, que com Joana Sousa e Joana Gusmão assumiram este ano a direção do festival, destaca também outro filme de Steve McQueen, “Uprising”, que será apresentado no último dia de festival, a 31 de outubro, no Grande Auditório da Culturgest. “É uma minissérie que no Doclisboa é apresentada num formato de uma sessão com os três episódios e que, de alguma forma, mapeia aquilo que foram alguns momentos das evidências do racismo no Reino Unido, durante a época da Thatcher, mas também da ascensão da National Front e resistência. São filmes que trazem grandes problemas do mundo, mas também figuras de resistência”, indica Miguel Ribeiro.

Na abertura da seção Heart Beat, o responsável da programação do festival destaca a estreia do filme sobre a banda norueguesa A-ha, no dia 22, às 21h30, no Cinema São Jorge. É um filme que acompanha a banda ao longo de quatro anos retratando a sua história e as dinâmicas do grupo que arrebatou os tops mundiais na década de 80. Na mesma seção será também apresentado o documentário “Eunice ou Carta a Uma Jovem Actriz”, de Tiago Durão, sobre a atriz Eunice Muñoz, e um documentário sobre o chef Anthony Bourdain. “Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain” é apresentado nos dias 28 e 31 de outubro, no Cinema São Jorge.