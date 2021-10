De Monchique a Santiago do Cacém. Está em marcha a “A Grande Errância”

Nesta “errância” original, participam os malabaristas do coletivo francês, Paul Cretin-Sombardier, Thomas Dequidt, Sylvain Pascal, Valentina Santori, Pietro Selva Bonino e Johan Swartvagher, sendo a composição musical, interpretação e improvisação de Alexandre Verbiese. A produção e coordenação é de Caroline Sotta, com o apoio técnico de Erwan Sautereau.

A iniciativa que se insere no Projeto “Lavrar o Mira e a Lagoa – As Artes Além Tejo”, conta com o financiamento dos municípios de Odemira e de Santiago do Cacém e dos Programas Alentejo 2020 e Compete 2020.

Esta cooperativa cultural explica que “os performers nómadas”, no meio de turistas e outros companheiros desta aventura, “tecem a tela da narrativa num mapa amachucado para, no fim, encerrar a errância ao entregar-nos um relato de viagem numa cerimónia popular, coletiva e poética”.

Depois de ter estado em Monchique e Aljezur, “A Grande Errância” faz uma paragem em Odemira, no dia 23, no Jardim Ribeirinho, por volta das 16h00, partindo, depois, rumo a Santiago do Cacém, onde estará no dia 30, para o ultimo espetáculo de malabarismo desta caminhada entre a serra e o mar.

Quem pretender acompanhar todo o percurso, pode fazê-lo neste site. Existe, igualmente, um grupo de Whatsapp onde os malabaristas partilham as suas fotos, vídeos e texto sobre as vivências que vão tendo.

A “A Lavrar o Mar” foi fundada em 2014 e centra a sua missão no desenvolvimento de projetos artísticos e culturais no nosso país.

A cooperativa cultural tem trabalhado maioritariamente em Portugal, mas também na Austrália, Itália e Cabo Verde. Atualmente, o seu trabalho centra-se na zona rural, com baixa densidade populacional, no sudoeste português, em Aljezur, Monchique, Odemira e Santiago do Cacém.

O objetivo passa por assegurar uma atividade cultural “de alta qualidade, que age em profundidade, de modo a desenvolver uma dinâmica cultural regular e a longo prazo”, refere.