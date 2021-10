Obra de Paulina Chiziane "é indispensável" para a literatura sobre a mulher e Moçambique

O editor das obras literárias de Paulina Chiziane, em Portugal, considera que a conquista do Prémio Camões "é muito importante" para a autora moçambicana.

"Premeia uma mulher, o que é importante. E também é relevante do ponto de vista da literatura moçambicana, porque a Chiziane é das suas autoras mais importantes. É um incentivo à descoberta dos leitores desta voz", explica Zeferino Coelho, à Renascença.

O editor destaca que a obra literária da autora "é indispensável" para quem quer conhecer melhor a literatura "que põe no centro da sua atenção a figura da mulher" e que retrata o que é Moçambique.

"Quem procura perceber melhor este tipo de questões, que não são só moçambicanas, são universais e dizem a todos, não podem deixar de ler Paulina Chiziane", afirma o editor.

"Dá uma visão muito clara quais são os problemas e os anseios do povo moçambicano", refere ainda.

Zeferino Coelho realça o livro "Niketche", um romance que fala "de um conjunto de mulheres moçambicanas, que já conquistaram, através do trabalho, a sua independência e se libertam de um homem que as tratava como animais", como um dos melhores exemplos da componente feminista da obra de Paulina Chiziane.

"Em 50 anos de carreira, nunca me emocionei tanto com este prémio. É uma mulher que vive com muitas dificuldades, num país afastado de onde só vem notícias de desgraças. Fico muito contente por terem dado o Prémio Camões à Paulina Chiziane", admite, à Renascença.