Facebook vai mudar de nome?

O site The Verge está a avançar com a notícia de que o Facebook pode vir a mudar de nome.

Ao que tudo indica, o fundador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, pretende discutir o tema na conferência anual Connect, que acontece no próximo dia 28 de outubro.

A ideia deste "rebranding" será dar uma nova imagem à empresa. Algo semelhante ao que a Google fez em 2015 quando criou a Alphabet Inc. e que atualmente funciona como uma empresa-mãe da Google, da Waymo e da Nest.

O Facebook é "a rede com maior notoriedade" e contas em Portugal, mas o Instagram, Whatsapp e TikTok estão "a crescer em notoriedade e utilização", conclui um estudo da Marktest.

Intitulado "Os Portugueses e as Redes Sociais 2021", o estudo - realizado com base em 800 respostas a um questionário de autopreenchimento online, entre 1 e 14 de julho de 2021 - refere que "o Facebook continua a ser a rede social com maior notoriedade espontânea e com mais utilizadores em Portugal", mas salienta que "há outras redes sociais que estão a ganhar terreno entre os portugueses, tanto na sua utilização, como na notoriedade espontânea em relação às respetivas marcas".

Entre estas, identifica o Instagram, o Whatsapp e o TikTok como "exemplos de redes em clara ascensão em Portugal", enquanto o Twitch e o Telegram foram "as redes que mais cresceram em penetração no último ano".