Espólio de Lucio Costa, pai de Brasília, doado a Portugal

O espólio do autor do Plano Piloto de Brasília contém “correspondência, artigos de jornais, recortes, revistas, cartazes, fotografias, álbuns de família, postais, mapas, plantas, esquissos, desenhos e apontamentos nos mais diversos suportes como envelopes, verso de calendários, folhas de rascunho ou cartões de visita”.

A Casa da Arquitetura também já tem ao seu cuidado o espólio do arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha, vencedor do Prémio Pritzker em 2006.

Aquele espaço localizado em Matosinhos compromete-se em manter a “unicidade do espólio de Lúcio Costa, garantindo a conservação e a divulgação através da sua Plataforma Digital, que tem lançamento previsto para janeiro de 2022”.

Toda a documentação de Lucio Costa está a ser tratada e digitalizada. “Para efeitos de investigação e estudo, a Casa disponibiliza ainda imagens de grande resolução, promovendo a pesquisa e o desenvolvimento do conhecimento sobre a obra do arquiteto brasileiro”.

O espólio estava a cargo do Instituto António Carlos Jobim, no Rio de Janeiro, mas foi preciso encontrar outro destino para o legado de Lucio Costa por dificuldades na manutenção do acervo.

“No Brasil não existe nenhum lugar com essa infraestrutura, reserva técnica, a capacidade de formação e cuidado do acervo. Infelizmente, não temos nada assim para a arquitetura”, disse ao jornal "Folha de S. Paulo" Julieta Sobral, neta de Lucio Costa e responsável pela gestão do processo de transferência do legado do arquiteto para Portugal.