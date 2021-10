Aristides de Sousa Mendes. Antigo cônsul português recebe honras de Panteão Nacional

A homenagem tem início previsto para as 11h00, altura em que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa, já estarão no local.

Segundo a investigadora, durante muito tempo houve uma incapacidade de reconhecer os seus feitos. “É uma característica muito portuguesa, de nós não termos um olhar importante sobre as pessoas que de facto fazem coisas diferentes para o bem dos outros. Isso entristece-me. Por isso, fico muito contente que agora lhe esteja a ser feita esta homenagem”.

Margarida Magalhães Rebelo espera que este tipo de situação “possa acontecer com muitos outras pessoas que fizeram coisas no passado e que têm sido mais ou menos ignoradas”.

Corpo continua em Carregal do Sal

Nascido em 19 de julho de 1885, Aristides de Sousa Mendes morreu em abril de 1954, no Hospital Franciscano para os Pobres, em Lisboa.

Esta é uma homenagem simbólica, ou seja, o túmulo na sala dois do Panteão Nacional, em Lisboa, vai estar vazio, o chamado cenotáfio. O corpo vai continuar no concelho de Carregal do Sal (distrito de Viseu), terra onde nasceu e viveu Aristides de Sousa Mendes, preservando a importância cultural e económica que a presença do corpo tem no turismo da região.

No Panteão estão sepultadas figuras como os escritores Aquilino Ribeiro, Guerra Junqueiro, Almeida Garrett e Sophia de Mello Breyner Andresen, a fadista Amália Rodrigues, o futebolista Eusébio, e o marechal Humberto Delgado, ex-candidato à Presidência da República.

No panteão estão também alguns dos antigos Presidentes da República, como Sidónio Pais, Manuel de Arriaga, Óscar Carmona e Teófilo Braga.