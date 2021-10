Concertos de The Weeknd em Portugal foram cancelados

Os dois concertos do músico canadiano The Weeknd em Portugal, em outubro de 2022, foram cancelados, revelou hoje a promotora Everything is New.

O músico iria atuar a 25 e 26 de outubro de 2022, no Altice Arena, em Lisboa, e as duas datas estavam praticamente esgotadas há vários meses.

As datas em Portugal fariam parte da nova digressão mundial para apresentar o "After Hours", mas o músico decidiu reformular o espetáulo e reajustar a "tour", que só começará no verão de 2022, afetando a passagem por palcos portugueses.

Numa mensagem na rede social Facebook, a promotora explica que "todos os compradores de bilhetes "online" serão reembolsados automaticamente" a partir de quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021, "num prazo máximo de 30 dias".

"Para quem adquiriu os bilhetes em lojas físicas, poderá solicitar o reembolso num prazo de máximo de 60 dias úteis, desde o dia 20 de outubro de 2021 até ao dia 14 de janeiro de 2022, no ponto de venda original, mediante apresentação do bilhete e prova de compra", explica a promotora.

Numa anúncio nas redes sociais, The Weeknd anunciou que iria mudar o arranque da nova digressão para o verão de 2022 e que pretende redesenhar o próprio espetáculo.

"Devido às restrições dos recintos e aos pedidos por mais concertos, eu quero fazer uma coisa maior e especial que requer estádios", afirmou o músico no anúncio, aludindo à capacidade das salas e às limitações por causa da pandemia da covid-19.

The Weeknd afirma que novas datas serão anunciadas.