​Coldplay anunciam digressão mundial amiga do ambiente

Os britânicos Coldplay anunciaram nas últimas horas uma digressão mundial em 2022, que promete ser a mais sustentável de sempre, do ponto de vista ambiental.



Segundo declarações do vocalista Chris Martin à britânica BBC, a energia para os concertos vai ser produzida por fontes renováveis, nomeadamente, painéis solares e pelo público.

O local dos concertos terá um soalho cinético e quanto mais o público saltar, mais energia será produzida.

A banda promete também plantar uma árvore por cada bilhete vendido. Na última digressão, em 2016/2017, a banda vendeu mais de cinco milhões de bilhetes.

As várias apostas sustentáveis que a banda está a fazer vai permitir que a digressão do próximo ano produzirá metade das emissões de dióxido de carbono do que a tour de 2016. A banda reconhece que, apesar dos esforços, ainda não conseguem alcançar o seu objetivo que é fazer uma digressão com pegada ecológica neutra.

Para já, o itinerário da tour não passa por Portugal. Os Coldplay vão para a estrada em março de 2022, com abertura marcada para a Costa Rica, e termina em Glasgow, em agosto.

A banda tinha anunciado uma pausa nas digressões, devido a preocupações ambientais. Na altura tinha lançado o álbum “Everyday Life”, mas decidiu não o promover na estrada por não ter uma forma de tornar as suas digressões “não só sustentáveis, mas ativamente positivas” para o ambiente.