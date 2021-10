A arte contemporânea anda de comboio e em contentores marítimos

"Vai partir na Linha número 1 o comboio com destino a Sintra", anuncia uma voz pelos altifalantes na Estação do Rossio, em Lisboa. Esse comboio poderá ser um dos que foi intervencionado por artistas no âmbito do projeto ‘CAM em Movimento’ que o Centro de Arte Moderna (CAM) da Fundação Gulbenkian pôs em marcha enquanto decorrem as obras de remodelação e ampliação do museu.

“Na raiz deste projeto está o desejo de estabelecer o contato com os públicos que desejamos receber no CAM quando reabrimos”, explica o diretor do CAM.

Numa visita guiada pela cidade de Lisboa ao encontro da arte, Benjamin Weil aponta esta iniciativa de levar a arte às ruas como uma via para “experimentar novas formas de exposição”. “Queremos que a experiência de arte faça parte da vida quotidiana de todos”, diz na Estação do Rossio, Benjamin Weil.

Ao lado está parado o comboio que levou uma nova pele desenhada por Didier Fiúza Faustino. É uma tela que cobre quatro composições que vão viajar na Linha de Sintra até pelo menos ao final do ano. Esta intervenção tem como nome “Tatuagem” e reproduz em tamanho gigante essas imagens que muitos gravam na pele.

Aos jornalistas, o artista de ascendência portuguesa refere que a peça poderia chamar-se “o mapa do céu ou uma linha de vida”. Para Faustino o comboio dá a ideia de “transportar várias histórias e momentos da vida”. Para contar essas diversas histórias, o artista quis “extrair elementos íntimos e pessoais” e encontrou nas tatuagens essa expressão.