Portugal Air Summit. Jovens portugueses lançam foguetão em concurso europeu

As expectativas são altas e os jovens portugueses esperam alcançar sucesso, apesar de ser “o primeiro voo que vamos fazer com um ‘rocket’ destas dimensões”.

A anteceder os lançamentos, a maioria agendados para sexta-feira e sábado a partir do Campo Militar de Santa Margarida (Constância), as equipas apresentam as suas invenções no decorrer do “Portugal Air Summit”, a cimeira aeronáutica que começou esta quarta-feira para se prolongar até domingo, no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor.

Na “box” da equipa portuguesa, constituída por duas dezenas de jovens do Instituto Superior Técnico (IST), ultimam-se os preparativos para que nada falhe na sua participação no European Rocketry Challenge (EuRoc).

“Nós produzimos o ORION2, um drone com cabo, uma nova tecnologia diferente dos drones convencionais, permitindo um voo com maior duração”, explica à Renascença, Paula Gonçalves, responsável pelo desenvolvimento empresarial da Leitek.

Trata-se de um ponto de encontro dos “stakeholders” do setor, contando também com uma área de exposição, conferências, reuniões e workshops, assim como uma vertente lúdica.

“Um sonho” chamado F-16

Até dia 17, há muito para ver e conhecer. A cimeira aeronáutica de Ponte de Sor apresenta também um vasto programa de entretenimento que promete fazer as delícias dos visitantes, sobretudo no fim-de-semana, quando as portas se abrirem, gratuitamente, para o público em geral.

Verdadeira atração é, seguramente, o F-16 da Força Aérea Portuguesa (FAP).

O F-16MLU fez o seu primeiro voo com as insígnias nacionais a 26 de junho de 2003. As duas esquadras de F-16 estão sedeadas na Base Aérea nº 5 (Monte Real) e mantêm por missão a luta aérea ofensiva e defensiva e as operações contra alvos de superfície.

“O F-16, embora seja um avião que nasceu na década de 70 do século XX, continua a ser um avião muito atual. Voa a cerca de 50 mil pés de altitude, atinge uma velocidade de cerca de 2.500 quilómetros por hora e tem uma autonomia de três horas”, explica-nos o Sargento-ajudante Ferreira, da FAP, que compara o avião a “uma arma de guerra.”

À Renascença, o militar adianta que com a presença no “Portugal Air Summit”, a FAP quer “mostrar aos portugueses, a capacidade do Estado português na defesa do seu espaço aéreo.”

Por estes dias, é então possível ver de perto e entrar no F-16 que está em exposição no aeródromo de Ponte de Sor.

“Uma alegria” para muitos, confirma o Sargento-ajudante Ferreira. “As pessoas querem admirar este emblemático avião e para gente, poder tocar e entrar nele, é o realizar de um sonho”, assegura.