​Audiências Rádio. Renascença cresce e “Três da Manhã” no top 3

A Renascença sobe pela terceira vez consecutiva nas audiências de rádio e o programa “Três da Manhã” está no Top 3 dos programas matinais.



De acordo com o Bareme Rádio da Marktest referente a setembro, a estação atinge um valor de Audiência Acumulada de Véspera de 6,6% e é escutada todas as semanas por cerca de 1,3 milhões de pessoas.

A Renascença sobe de forma mais significativa nas regiões da Grande Lisboa, Grande Porto e Sul e nas classes A/B/C1, no público entre os 35 e os 54 anos.

As “Três da Manhã”, com Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves, sobem e mantêm-se no Top 3 dos programas da manhã na rádio nacional.