William Shatner já foi ao espaço. “Toda a gente neste mundo devia fazer isto”

Bezos, fã de longa data da saga "Star Trek", levou Shatner como convidado especial. Com ele estavam três companheiros de tripulação: Chris Boshuizen, cofundador da empresa de satélite Planet Labs, e o executivo de software Glen de Vries, e Audrey Powers, vice-presidente de missões e operações de voo da Blue Origin.

Shatner descolou a bordo de uma nave espacial, a New Shepard, a mesma que levou o próprio Bezos ao espaço este verão.

William Shatner, de 90 anos, que se notabilizou ao encarnar o Capitão Kirk de "Star Trek" (Caminho das Estrelas), tornou-se na pessoa mais velha a viajar no espaço. Foi esta quarta-feira com descolagem do Texas, Estados Unidos, a bordo da Blue Origin, do multimilionário Jeff Bezos.

O novo recorde de Shanter como a pessoa mais velha a voar no espaço supera o recorde estabelecido há apenas três meses por Wally Funk, de 82 anos, que anteriormente teve a oportunidade de voar com a NASA na década de 1960 antes de se juntar a Bezos, no voo de julho.

De volta à Terra, William Shatner emocionou-se ao descrever a experiência.

"Estou tão emocionado com o que acabou de acontecer. É extraordinário, extraordinário. Espero poder manter o que sinto agora. Não quero perdê-lo. É muito maior do que eu e do que a vida."

Em conversa com Jeff Bezos após o voo da Blue Origin, o ator de 90 anos disse-lhe: "O que me deu é a experiência mais profunda que podia imaginar."