Saborear a gastronomia francesa do Centre-Val de Loire em Portugal

Começa esta quinta-feira em Portugal, depois de um ano de interregno, o evento gastronómico “Goût de/Good France” que celebra a cozinha francesa. De 14 a 22 de outubro, o melhor do que é confecionado na região Centre-Val de Loire vai estar em destaque em restaurantes do Continente, Madeira e Açores.

Em comunicado, a organização do evento refere que esta sexta edição, que acontece em simultâneo em outras partes do mundo, “representa uma expressão da França nos cinco continentes, e em particular do património cultural e culinário da região em destaque”.

Vinte e dois espaços nacionais participam neste festival gastronómico. Os restaurantes participantes são convidados a oferecer aos seus clientes, durante mais de uma semana, um menu ao “estilo francês”. A este evento associam-se também as escolas de hotelaria e lojas que disponibilizam aos seus clientes produtos franceses.

Segundo a representação diplomática francesa em Portugal, a região de Centre Val-de-Loire “é o símbolo da arte de viver à francesa”. Foi de resto desta zona que partiu, através do Instituto Europeu de História e das Culturas da Alimentação, a candidatura da refeição gastronómica francesa a Património Imaterial da Humanidade.

Em Portugal, os menus que serão servidos, os chefs são incentivados a adaptar as suas propostas, ao jeito da cozinha daquela região francesa. Os menus apresentam uma entrada, o prato principal, queijos e uma sobremesa.

O embaixador da iniciativa deste ano é Christophe Hay, um chef francês que já arrecadou duas estrelas Michelin e que lidera a equipa do restaurante La Maison d'à Côté, em Montlivault. Christophe Hay é apresentado pela organização do festival como “o líder da gastronomia sustentável e sensível, que se inspira na mãe Terra”.

O “Goût de/Good France” aposta também este ano numa atitude amiga do ambiente. No comunicado pode ler-se que “com a finalidade de mostrar o quanto o evento está empenhado a favor do ambiente, “Goût de France/Good France” colocará mais uma vez a gastronomia responsável no cerne desta nova edição”.