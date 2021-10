​Eduardo Lourenço homenageado na abertura do Congresso Fernando Pessoa

Renovar o olhar sobre a obra de Fernando Pessoa será um dos objetivos do Congresso Internacional que começa esta quarta-feira, em Lisboa. Organizado de quatro em quatro anos, pela Casa Fernando Pessoa, o encontro vai juntar ao longo de três dias investigadores, professores e doutorandos em torno da obra do poeta.



Na Fundação Calouste Gulbenkian serão conhecidos os novos caminhos que estão a ser trilhados no estudo da obra de Pessoa. Ao programa Ensaio Geral da Renascença, Clara Riso, diretora da Casa Fernando Pessoa, indica que este encontro “tem, sobretudo, o propósito de encontrar, mapear e detetar quem são as pessoas e quais as áreas de estudo que estão a ser trabalhadas”.

Entre os temas previstos para algumas das mesas deste congresso estão, por exemplo, um olhar sobre os argumentos cinematográficos de Pessoa, que será dado por Marcelo Cordeiro de Mello, ou outro sobre "O que Fernando Pessoa pode ensinar à filosofia”, a cargo de Bartholomew Ryan. Serão também abordadas temáticas como a heteronímia ou “Pessoa dramaturgo”, com Flávio Rodrigo Penteado

A investigação sobre Pessoa “não tem parado”

Como é que se explica que continue a surgir tanto material novo em torno de Fernando Pessoa, tantas publicações sobre o poeta? Clara Riso afirma que a “investigação em torno de Fernando Pessoa, na verdade, não tem parado”.