Arranca o Portugal Fashion. São cinco dias de moda ao vivo no Porto

A 49.ª edição do Portugal Fashion, no Porto, arranca nesta terça-feira no edifício da Alfândega em formato presencial e o programa promete 35 desfiles e apresentações de primavera/verão 22 de quase 50 marcas e criadores até 16 de outubro.

Depois de, na última edição – "The Sofa Edition" – ter tido um formato integralmente digital devido à pandemia da Covid-19, o evento de moda regressa em formato físico, mas a exigir apresentação de certificado digital da Covid-19.

O primeiro dia da 49.ª edição do Portugal Fashion arranca pelas 14h00, com "talks" (conversas) e mesas redondas sobre moda em Portugal e África. Depois, às 20h00, são apresentadas oito marcas de "designers" de moda africana, que vão realizar desfiles individuais ao abrigo do programa Canex (Creative África Nexus), que resulta de uma parceria com a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), através do Portugal Fashion, e o Afreximbank, com o objetivo de "promover a industria tÊxti e o vestuário africanos em Portugal", lê-se num comunicado de imprensa enviado à comunicação social.

No segundo dia do evento, 13, chega o "Bloom Upload", plataforma do Portugal Fashion que apoia os jovens criadores nacionais, onde se apresenta, a partir das 18h00, desfiles de Huarte, Rita Ibs e Ahcor.

Nesta terça-feira, vão ainda ser conhecidos os vencedores do concurso "Bloom PWD By Sonae" e também vai haver espaço para revelar os vencedores do concurso "Eco Design", pela Famalicão cidade do têxtil.