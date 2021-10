Facebook e Instagram voltam à normalidade, depois de novo problema

O Facebook e o Instagram estão de regresso ao seu funcionamento normal, depois de vários problemas terem voltado a surgir esta sexta-feira.

"Pedimos imensa desculpa por não terem conseguido aceder aos nossos produtos nestas últimas horas. Sabemos o quanto dependem de nós para comunicarem. Já resolvemos o problema, obrigado pela vossa paciência esta semana", pode ler-se na conta oficial do Facebook no Twitter.

De acordo com o Downdetector, as duas redes sociais estiveram com problemas entre as 19h00 e as 20h30, um período de tempo muito mais curto comparado com o "apagão" que decorreu na segunda-feira.

Hoje, o Facebook negou que se tratasse de um apagão geral em todas as redes sociais que detém, ao contrário do que aconteceu no início da semana. Apesar de algumas limitações, as redes sociais mantiveram a sua funcionalidade.

O "apagão" do Facebook e das suas plataformas Instagram, WhatsApp e Messenger deixou milhões de pessoas completamente sem acesso aos seus serviços durante várias horas na segunda-feira, desde as 15h00 até à noite.