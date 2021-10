​Cada ano de Bolsonaro “é muita destruição de floresta, vidas e cultura”

“Vista Chinesa” é o nome de um famoso miradouro no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde foi construído no início do século passado um pagode de estilo oriental. “Vista Chinesa” é também o título do mais recente livro da escritora Tatiana Salem Levy, nascida em Lisboa e criada no Brasil.



Em entrevista ao Ensaio Geral da Renascença, a partir do Brasil onde está, a autora conta que este é um livro que tem por base factos reais. “Ele começa como testemunho, porque a história surge a partir de um evento real que foi a violação de uma das minhas melhores amigas”, conta Tatiana Salem Levy.

A escritora quis escrever sobre esse acontecimento traumático. “A violação aconteceu na Vista Chinesa, no Rio de Janeiro, que é um dos lugares turísticos do Rio, na floresta da Tijuca, na subida para o Corcovado”, explica Tatiana Salem Levy.

“O processo de escrita parte das entrevistas” que a escritora fez com a sua amiga, mas Tatiana quis transformar este testemunho em literatura. O nome da sua amiga foi transformado no de Júlia, a personagem principal deste livro intenso.