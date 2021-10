"Glória". Primeira série de ficção portuguesa para a Netflix estreia em novembro

A série de ficção "Glória", realizada por Tiago Guedes, a primeira produção portuguesa original para a Netflix, estreia-se a 5 de novembro, anunciou esta quarta-feira esta plataforma de "streaming".

"Glória" é um "thriller" de suspense e espionagem passado durante a Guerra Fria, conta com argumento de Pedro Lopes, tem produção da SPi, do Grupo SP Televisão, e coprodução da RTP, tendo a rodagem decorrido em 2020 na região do Ribatejo e em Lisboa.

Os atores Miguel Nunes, Carolina Amaral, Victoria Guerra, Afonso Pimentel e Adriano Luz estão entre os protagonistas, assim como Joana Ribeiro, Albano Jerónimo, Marcelo Urgeghe, Sandra Faleiro, Carloto Cotta, Maria João Pinho, Inês Castel-Branco, Rafael Morais, Leonor Silveira, Matt Rippy, Stephanie Vogt, Jimmy Taenaka, Ana Neborac e Augusto Madeira.

A ação da série concentra-se na aldeia da Glória do Ribatejo, onde se situa o centro de transmissões americano RARET, que emite propaganda Ocidental para o Bloco de Leste.