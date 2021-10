​José Eduardo Agualusa vence Prémio PEN

O romance “Os Vivos e Os Outros”, do escritor angolano José Eduardo Agualusa, é o vencedor deste ano do Prémio PEN Clube Português, na categoria de narrativa.



Lançado durante a pandemia de Covid-19, a obra conta uma história que tem como cenário o cenário a “beleza mágica” da Ilha de Moçambique, o fim de um mundo e o início de outro.

“Para onde vamos depois do fim? Esta é a questão colocada por José Eduardo Agualusa, que nunca foi tão longe no lirismo da sua prosa – nem, ao mesmo tempo, no desenho de personagens tão reais que parecem inventadas”, descreve a editora Quetzal, em comunicado.

A sessão de entrega do Prémio PEN decorre a 25 de outubro, às 17h00, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.