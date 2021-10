Germano Almeida homenageado no festival Escritaria

É o terceiro escritor lusófono a ser homenageado no Escritaria. Germano Almeida que venceu o Prémio Camões, em 2018, será o autor em destaque na 14.ª edição do festival literário organizado pela autarquia de Penafiel, que vai decorrer de 24 a 31 de outubro.

“Além da transformação habitual da cidade em torno do escritor homenageado e da sua obra – com alusões nas montras, exposições, arte de rua, teatro, música, apresentação de livros - a Escritaria contará ainda com algumas surpresas em torno da obra de Germano Almeida e da lusofonia”, refere a autarquia no seu comunicado.

A silhueta de Germano Almeida será fixada na cidade, com uma frase para memória futura, junto de anteriores homenageados, como Mário Cláudio, Lídia Jorge, Alice Vieira, Manuel Alegre, Miguel Sousa Tavares, entre outros.

Nascido na ilha da Boavista, o autor de obras como “Ilha Selvagem” ou “O Fiel Defunto”, editados pela Caminho, estará em Penafiel por ocasião de o festival, deslocar-se-á a escolas da região, e marcará presença numa entrevista de vida feita pelo jornalista Fernando Alves.

Com obras publicadas no Brasil, França, Espanha, Itália, Alemanha, Suécia, holanda, Noruega, Dinamarca, Cuba, Estados Unidos, Bulgária e Suíça, Germano Almeida irá lançar um livro em Penafiel.

O autor de “O Testamento do Sr. Napumoceno da silva Araújo” editado em 1989 vai também ser alvo de uma exposição na biblioteca municipal intitulada “Germano Almeida, o prazer da escrita através da imagem” com ilustrações e obras de Bruno Santos, Carla Anjos, Fedra Santos, Francisco Fonseca, Joana Estrela, Matilde Horta e Paulo Neves.