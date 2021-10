Facebook, WhatsApp e Instagram estão de volta, depois de horas em baixo

O "apagão" nos programas da multinacional norte-americana, que afetou Portugal e outras partes do mundo, resultou num aumento exponencial de novos utilizadores em redes alternativas, como o Signal.

Algumas funcionalidades permanecem, contudo, em baixo. No Facebook, por exemplo, alguns utilizadores continuam sem conseguir fazer publicações.

As aplicações Facebook, WhatsApp e Instagram estão de volta , depois de terem registado uma quebra, esta segunda-feira à tarde, durante pelo menos quatro horas.

Já em janeiro deste ano, a aplicação Telegram anunciou um crescimento de 25 milhões de novos utilizadores, em apenas 72 horas, depois do Whatsapp ter avançado que ia alterar as políticas de privacidade.

Os problemas no Facebook, a maior rede social, começaram depois das 16h00, indica o site Downdetector.

A tentativa de acesso à aplicação foi interrompida pela mensagem "Sorry, something went wrong".

“Estamos cientes de que algumas pessoas estão a ter problemas em aceder às nossas aplicações e produtos. Estamos a trabalhar para voltar ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, escreveu o Facebook na conta oficial do Twitter.