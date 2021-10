"A Máquina de Imagens" João Abel Manta para ver em Cascais

Uma exposição retrospetiva da obra "inquietante" do pintor, ilustrador e cartoonista João Abel Manta, "artista notável" que fez uma oposição a Salazar através dos seus desenhos políticos, é inaugurada na terça-feira no Palácio da Cidadela de Cascais.

Com uma obra influenciada pelo neorrealismo, o artista começa a destacar-se na área gráfica na imprensa periódica e não-periódica, sobretudo no último meio século da vida nacional, desde a queda de Salazar e a chegada de Marcello Caetano, ao final do período revolucionário.

Esta exposição é a primeira enquadrada num acordo de cooperação e parceria entre a Câmara Municipal de Cascais e a Presidência da República, visando o funcionamento, a manutenção e a utilização da Galeria de Exposições do Palácio da Cidadela de Cascais como polo cultural, que passa a estar integrado no perímetro do Bairro dos Museus.

A escolha de João Abel Manta para primeira figura a ser alvo de uma exposição dentro desta parceria é da iniciativa de Salvato Teles de Menezes, presidente da Fundação D. Luís I, gestora da programação do Bairro dos Museus.

"Esta exposição estava prevista para acontecer a 25 de abril, mas teve de ser adiada para o 05 de outubro", indicou Teles de Menezes em declarações à agência Lusa, justificando a escolha de uma figura "com uma obra de grande abrangência criativa" no panorama político e social do século XX.

A exposição seguinte prevista para a galeria - avançou o responsável - em fevereiro de 2022, será dedicada ao trabalho de três fotógrafos sobre "A intimidade do poder", nomeadamente Alfredo Cunha, com imagens dos ex-presidentes da República Ramalho Eanes e Mário Soares; Peter Souza, com fotos dos presidentes norte-americanos Barack Obama e Ronald Reagan, e Ricardo Stuckert, do presidente brasileiro Lula da Silva.

Até 16 de janeiro de 2022, a exposição "João Abel Manta: A Máquina de Imagens", pode ser vista na Galeria de Exposições, no Palácio da Cidadela de Cascais.