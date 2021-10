Quem é aquele? Mick Jagger passa despercebido em bar da Carolina do Norte

O cantor e compositor britânico Mick Jagger, uma das mais icónicas figuras do rock, passou despercebido num pequeno bar em Charlotte, a mais populosa cidade do estado da Carolina do Norte.

O vocalista dos Rolling Stones parou, na passada quarta-feira, no “Thirsty Beaver Saloon”, um bar conhecido por passar apenas música country e projetar, regularmente, a série de finais dos anos 1960 “Hee Haw".

A lenda do rock escreveu “sobre a noite de ontem, na Carolina do Norte” numa publicação na rede social Twitter, acompanhada por uma fotografia onde se vê o cantor de 78 anos a beber uma cerveja sozinho, na esplanada do bar.