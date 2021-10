Foca-cinzenta avistada na ria de Aveiro

Quando ocorrerem avistamentos, o CRAM solicita que lhe sejam comunicados, com as respetivas posições, e, se possível, com o envio de vídeos curtos "de modo a ser possível registar os seus movimentos e o seu estado geral", através do WhatsApp de Alertas (919618705).

Segundo adianta a centro de reabilitação de animais marinhos, a foca em questão foi observada pela primeira vez em maio de 2020 na Galiza, onde tem sido monitorizada pela CEMMA (cemmacetaceos), a entidade responsável pela assistência a arrojamentos de mamíferos marinhos nessa região.

O Centro de Reabilitação de Animais Marinhos tem como principal missão o resgate, reabilitação e devolução à natureza de animais marinhos está ligado ao Laboratório para a Inovação e Sustentabilidade dos Recursos Biológicos Marinhos da Universidade de Aveiro (ECOMARE).

Responde pelo resgate e salvamento de animais marinhos em mais de 300 quilómetros da costa portuguesa, no centro e norte do país.