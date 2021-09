​Vinil ultrapassa CDs e tem uma nova geração de clientes

A editora abriu, em Almada, uma loja de venda de discos Sérgio Milhano refere que “o consumo do vinil já ultrapassou as vendas de CDs”, e revela que “há uma procura das novas gerações”.

O editor admite a “dificuldade que começou a surgir na venda de discos”, diz que “já não se vendem tantos discos como se vendiam nos concertos” e isso tornou-se “mais complicado”. Ainda assim, não deixaram de trabalhar, mas redimensionaram o trabalho.

Questionado sobre o futuro, diz que têm ainda que “descobrir como fazer” para que as coisas voltem a uma “boa normalidade”.

A loja que têm em Almada, a Drogaria Central, que vende essencialmente discos de vinil, abriu portas a “uma nova realidade”, indica Milhano. “A loja permitiu-nos ter um contato direto com o público, perceber o que é que as pessoas procuravam e quem eram essas pessoas”.

Foi aí que perceberam que as vendas de vinil já ultrapassam as vendas de CDs, mas há também novos clientes, da nova geração. Sérgio Milhano conclui que isso “traz alguma felicidade”, porque quer dizer que há procura.

Questionado sobre se o nicho do vinil poderá levar a que tendencialmente o CD desapareça, Milhano admite que tal poderá acontecer. Só deverão sobreviver algumas edições especiais de CDs, porque “o colecionismo irá acontecer sempre”. Mas o editor discográfico, conclui: “o CD normal vai desaparecer”.

Pode parecer contraditório, mas quando perguntamos a Sérgio Milhano sobre o atual estado da música em Portugal, o editor discográfico indica que “nunca se gravou tanto como agora, nunca houve tanta música, nunca saíram tantos novos artistas” e termina a apontar que nunca viu “tantos artistas portugueses a internacionalizarem-se”.

Dez anos com festa em palco

Nascida em 2009, a editora independente PontoZurca vai assinalar a sua primeira década de vida com dois concertos, um de Aline Frazão, outro dos portugueses The Soaked Lamb, a banda do escritor Afonso Cruz.

Os espetáculos estão marcados para o Cine Incrível Almadense, em Almada, nos dias 8 e 9 de outubro, às 21h30. A entrada para cada concerto é de dez euros, mas há a hipótese de comprar bilhete duplo para os concertos por 15 euros.

“Na sexta-feira, dia 8, temos a Aline Frazão, com a celebração do disco Movimento que foi editado por nós e que será reeditado em vinil em breve. Depois no dia 9, sábado, é o concerto de apresentação do disco dos The Soaked Lamb “Two to Two””, explica Sérgio Milhano.

Depois da “bomba”, como chama Sérgio Milhano à pandemia que parou o mundo dos espetáculos, o desejo agora é que “as coisas retomem de forma gradual, o mais rápido possível”, deseja este editor também responsável pela produção de espetáculos.