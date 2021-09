“007: Sem tempo para morrer” chega às salas de cinema, depois de vários adiamentos

O filme "007: Sem tempo para morrer", de Cary Joji Fukunaga, da série James Bond, estreia esta quinta-feira em 70 cinemas portugueses, com mais de sete mil bilhetes vendidos antecipadamente, revelou a distribuidora NOS Lusomundo Audiovisuais, à agência Lusa.

"007: Sem Tempo Para Morrer", que chega esta semana aos cinemas de mais de 40 países, teve a estreia adiada por três vezes, por problemas na produção e por mudanças no calendário da exibição cinematográfica, afetada pela pandemia da covid-19.

O primeiro percalço aconteceu ainda em 2018 quando o cineasta britânico Danny Boyle desistiu de fazer o filme, por divergências artísticas com a produção, afetando o plano de filmagens.

Danny Boyle acabou por ser substituído pelo realizador norte-americano Cary Joji Fukunaga, de quem os produtores elogiaram a "versatilidade e a inovação". São dele as séries "True Detective" e "Maniac" e o filme "Beasts of no nation".