Quer saber se o seu gato está a sentir dor? Agora há uma aplicação

Os donos de gatos que adoram tirar fotos aos animais de estimação têm uma nova desculpa para usar os smartphones e fotografá-los. Uma “app” de uma empresa canadiana ajuda a identificar a dor nestes felinos.

Uma empresa de tecnologia de saúde animal de Calgary, na província de Alberta, desenvolveu uma aplicação chamado Tably que usa a câmara do telemóvel para perceber se o gato está a sofrer.

Para detetar o sofrimento, a aplicação analisa a posição da orelha e da cabeça, o estreitamento dos olhos, a tensão do focinho e como os bigodes mudam.

Um estudo de 2019 publicado na revista "Scientific Reports" descobriu a chamada "escala de dor felina", que é uma ferramenta válida e confiável para avaliação de dor aguda em gatos.

"Isto ajuda os donos de gatos a perceber eles estão com dor ou não", disse Miche Priest, líder da empresa Sylvester.ai. "Conseguimos treinar uma máquina ao usar a aprendizagem de uma máquina e uma série de imagens."

A aplicação pode também ajudar jovens veterinários, segundo Liz Ruelle, médica da clínica Wild Rose Cat, em Calgary, onde os programadores treinaram o algoritmo.

“Adoro trabalhar com gatos, sempre cresci com gatos”, disse. "Para outros colegas, recém-formados, que talvez não tenham tanta experiência, pode ser muito assustador saber - seu paciente está com dores", remata.