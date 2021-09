Os segredos do sucesso do perfume mais conhecido do mundo

É uma história que Michelle Marly decidiu escrever, onde conta como nasceu o mítico Chanel n.º 5.

Em “Mademoiselle CHANEL e o perfume do amor”, publicado pela Grupo Planeta, a autora percorre “dois a três anos da vida de Coco Chanel. É a história da descoberta, do marketing, do design e da vida de Coco nessa época. São os dois primeiros anos do perfume, que já é centenário”, explica à Renascença.



Este é o resultado de uma “minuciosa pesquisa” em mosteiros, perfumarias italianas e a fábrica de Grasse em França e de uma intensa leitura sobre Coco, os amigos, as pessoas que a rodeavam e a época.

A autora não tem dúvidas, o perfume destacou-se com uma campanha de marketing inédita na altura. Mas foram todas as circunstâncias que fizeram dele líder mundial de vendas.