​Shawn Mendes anuncia concerto em Portugal

O cantor e compositor Shawn Mendes atua em maio do próximo ano, em Lisboa, no âmbito da sua digressão internacional "Wonder: The World Tour", de apresentação do seu mais recente álbum, "Wonder".



Shawn Mendes sobe ao palco da Altice Arena, em Lisboa, no dia 18 de maio.

De ascendência portuguesa, Shawn Peter Raul Mendes, de seu nome completo, nasceu há 23 anos no Canadá e deu-se a conhecer em 2013. Participou, posteriormente, num concurso televisivo de talentos, e tem já editados quatro álbuns de estúdio.

O músico já recebeu 13 prémios da Sociedade de Autores e Compositores do Canadá (SOCAN), dez do canal televisivo MTV Europa, oito iHeartRadio MuchMusic Video Awards, do Canadá, e foi duas vezes nomeados para os Grammy, dos Estados Unidos. Em 2018, a revista "Time" apontou-o como uma da "100 pessoas mais influentes do mundo".