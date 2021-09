Prémios Sapo. "Extremamente Desagradável" é o Melhor Podcast do ano

A rubrica da Renascença "Extremamente Desagradável" venceu o prémio de Melhor Podcast da 20.ª edição dos Prémios Sapo. A distinção foi atribuída na categoria de Prémios de Media Digital.

Joana Marques é a autora do espaço de humor que todos os dias úteis é emitido no programa as "Três da Manhã".

A humorista, que integra a equipa da Renascença desde fevereiro de 2019, já gravou um vídeo com "um agradecimento espontâneo e sentido" (mas com uma nota desagradável para a Ana Galvão e a Inês Lopes Gonçalves).

Os prémios Sapo nasceram no ano de 2000 e já foram atribuídos mais de mil troféus, angariando um total de mais de 204 mil euros que foram doados a instituições de solidariedade social.