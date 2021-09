Linda Evangelista diz ter ficado "deformada" após operação estética

A supermodelo Linda Evangelista disse esta quinta-feira que ficou "brutalmente desfigurada" depois de uma operação para emagrecer há cerca de cinco anos.

Numa publicação no Instagram, a modelo canadiana acrescentou que ficou ainda "permanentemente deformada" devido a "duas dolorosas e mal sucedidas cirurgias de correção". Segundo Evangelista, a operação tinha o objetivo de reduzir as células gordas, mas acabou por as aumentar.

A modelo explicou que sofreu de hiperplasia adiposa paradoxal, sobre a qual ninguém a avisou que seria uma possível consequência do procedimento.