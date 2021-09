A vida de Andy Warhol num musical em Lisboa

Estreia na quinta-feira, dia 23, a peça “Andy”. Nove jovens atores portugueses representam e cantam em inglês o espetáculo que abre a temporada do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

O musical criado pelo realizador norte-americano Gus Van Sant presta homenagem a um dos ícones da Pop Art e é apresentado no âmbito da Bienal de Artes Contemporâneas (BoCA). Vai estar em cena até 3 de outubro.

Aos 69 anos, Gus Van Sant que já esteve nomeado para um Óscar de Hollywood e venceu a Palma de Ouro em Cannes, reconstrói nesta peça o início da carreira de Warhol, revela a sua timidez, a amizade com o escritor Truman Capote e a sua ascensão no meio artístico.

Como pano de fundo e a marcar o ritmo está a música, cujas letras saíram da pena de Gus Van Sant, mas cuja direção está a cargo do português Paulo Furtado, o conhecido The Legendary Tigerman.

“Andy” é também a peça que marca a estreia do realizador de filmes como “Milk” ou “O Bom Rebelde” no teatro. De acordo com as suas palavras, o Andy Warhol que é retratado na peça “é uma personagem muito estranha que não condiz muito com a imagem que temos do Andy Warhol". Gus Van Sant explica, no entanto que a sua intenção foi "tentar juntar os melhores momentos da vida" dele "para explicar a ascensão no mundo da arte dos anos 1960".

Há muito que Gus Van Sant tinha ideia de fazer algo sobre o ícone da Pop Art, mas não tinha encontrado a fórmula. Foi aí que foi determinante a ação do encenador português John Romão que assina a dramaturgia deste musical.

"Eu tinha trabalhado durante algum tempo num projeto sobre Warhol, mas não tinha decidido completamente como é que seria, quando John Romão sugeriu que fizéssemos, isto. O musical surgiu, porque percebemos que poderia ficar bem", afirmou Gus Van Sant aos jornalistas no final de um dos ensaios do espetáculo.