Filmes "Listen" e "Mosquito" dominam prémios Sophia

Rodrigo Areias, produtor sedeado em Guimarães e coprodutor de "Listen", agradeceu o prémio de Melhor Filme à organização: "Agradeço à academia que, ao contrário do coletivo de juízes do Tribunal Constitucional, não acha desprestigiante que ele [o prémio] siga para norte".

O filme venceu vários prémios no Festival de Veneza de 2020, entre os quais o "Leão do Futuro".

"Agradeço a todas as pessoas que me têm amado, acompanhado e protegido. Agradeço a todos o que não o fizeram, que me criticaram e me ajudaram a ser melhor. Aprendi que não precisamos de conquistar todos. Precisamos é de descobrir aquilo que queremos fazer", disse a realizadora no discurso de agradecimento.

Destaque ainda para Alexandra Ramires , que venceu o Sophia de melhor animação com "Elo", e para o realizador Bernardo Lopes, que venceu o Sophia de Melhor Curta de Ficção, com "Moço", e um dos prémios revelação Nico.

Este prémio foi recebido por Pedro Borges, que distribuiu o filme em Portugal, recordando que a obra de Polanski esteve poucas semanas em sala, por causa da pandemia da covid-19.

"Vivemos num país em que praticamente não há cinemas independentes e era bom começarmos a pensar nesse problema, entre aqueles que fazem o cinema, porque a nível oficial isso parece não ser considerado", disse Pedro Borges.

A atriz e encenadora Maria do Céu Guerra e o ator Sinde Filipe foram galardoados com o prémio Sophia de carreira.

Ao longo da cerimónia dos Sophia foram feitos várias apelos, nomeadamente do presidente da academia, Paulo Trancoso, e de Maria do Céu Guerra, para que os portugueses retomem o hábito de ir ao cinema e que vejam, em particular, cinema português.

Quando recebeu o prémio de Melhor Ator, pela prestação em "Mosquito", João Nunes Monteiro aproveitou para deixar um agradecimento sentido a estruturas que surgiram durante a pandemia, nomeadamente a União Audiovisual e a Ação Cooperativista, "que defendem e lutam para a dignificação" do setor cultural, "que é precário e negligenciado".

Na plateia, condicionada por causa da pandemia, estiveram sobretudo nomeados e algumas personalidades relacionadas com o setor, nomeadamente da direção da Cinemateca Portuguesa, do Instituto do Cinema e Audiovisual e o secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva.