Morreu José-Augusto França, historiador, sociólogo e crítico de arte

Foi condecorado diversas vezes, como Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique (1991), a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique (2006) e as medalhas de Honra da Cidade de Lisboa (1992) e de Mérito Cultural (2012).

Diplomado pela École d'Hautes Études de Paris e doutorado pela Sorbonne, foi professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa desde 1974, onde criou os primeiros mestrados de História da Arte do país, e jubilou-se em 1992, tendo recebido das mãos do então Presidente Mário Soares a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública, no final da última aula que deu.



Também lecionou na Sociedade Nacional de Belas Artes, presidiu à Academia Nacional de Belas-Artes, foi diretor do Centro Cultural Calouste Gulbenkian, em Paris, membro do Comité Internacional de História da Arte e presidente de honra da Associação Internacional dos Críticos de Arte.

Nascido em Tomar a 16 de novembro de 1922, doou o seu espólio ao museu da cidade.

"Fiz muitas coisas, fugi da PIDE, várias aventuras"



José-Augusto França foi presidente do Centro Nacional de Cultura (CNC), onde sentiu na pele a perseguição e censura da PIDE durante o Estado Novo.

No programa Ensaio Geral da Renascença, em maio de 2015, dedicado aos 70 anos do CNC, o historiador contou à jornalista Maria João Costa como conheceu Almada Negreiros e a amizade com personalidades do mundo das artes e literatura como Afonso Botelho, Alçada Batista, Francisco Sousa Tavares e Sophia de Mello Breyner.

"Entrei para o Centro Nacional de Cultura onde fiz muitas coisas, onde fugi da Polícia, enfim, várias aventuras que aconteceram. Um dia o Gilles Leroy, um homem muito marcado à esquerda em França, devia fazer uma conferência no CNC e, à última hora, a PIDE proibiu a conferência. O embaixador de França estava a assistir à conferência e convidou-nos a ir ao Tavares Rico e os PIDES foram atrás de nós, sem saber muito bem o que fazer", contou José-Augusto França numa edição especial do programa Ensaio Geral, com Guilherme d'Oliveira Martins.

José-Augusto França recordou que, em tempos de ditadura, "as coisas passavam-se assim de uma maneira perfeitamente ridícula, mas com algumas vantagens do sítio, porque o CNC tinha umas passagens secretas para os armazéns do Teatro São Luiz, o que servia às vezes de fuga e de armazenamento de coisas que não podiam ser vistas pela polícia política".