T-shirt "made in Portugal" regula temperatura do corpo e melhora bem-estar

Após dois anos de testes chega ao mercado. Uma investigadora da Universidade do Minho criou uma t-shirt inovadora que mantém temperatura corporal e melhora o bem-estar, até em pacientes com cancro.

Foi desenvolvida por Filipa Fernandes, formada pela Escola de Engenharia da Universidade do Minho, e surgiu no seguimento de uma investigação relacionada com a menopausa. “O tecido tem um revestimento estampado que regula a temperatura corporal da mulher, evitando que esta tenha afrontamentos, retenções de líquidos, alterações de humor, insónias e mal-estar.”

“Muitas senhoras que testaram, surpreenderam-se com os benefícios de utilizar apenas esta t-shirt para reduzir os sintomas da menopausa, dizem que a sua vida se tornou mais agradável e confortável”, revela numa nota enviada à redação.

Após dois anos de testes em laboratório e em contexto real, a tecnologia está agora patenteada, aprovada pelo Infarmed e no mercado.



Melhora o bem-estar de pacientes com cancro

Surpreendida com feedback “tão positivo”, a cientista decidiu testar a inovação com mulheres em tratamento para o cancro ou que tinham tido essa doença. E garante que funcionou.

“Algumas senhoras quiseram retirar a medicação habitual para o teste ser total e, no final, não voltaram a precisar de parte dela, por indicação do médico.”

Filipa Fernandes considera os resultados das suas amostras “excelentes”, face a estudos similares em revistas científicas internacionais e, por isso, promete prosseguir com as pesquisas.

“Não estamos a tratar o cancro, mas estamos claramente a contribuir para uma melhor qualidade de vida das pacientes”, reforça.

Designada RT, a tecnologia aparece na t-shirt sobretudo na zona do tórax e da coluna. É baseada em silicone medicinal e em materiais de mudança de fase, isto é, que permitem manter a temperatura corporal da pessoa (36.5º C, em média), independentemente da temperatura ambiente.

“A RT armazena e liberta grandes quantidades de energia, como absorver calor durante o dia e libertá-lo à noite”, explica Filipa Fernandes.

O revestimento é programado para determinada temperatura e força o organismo humano a mantê-la. Na prática, ajuda o corpo na sua ação perante o calor (vasodilatação) e o frio (vasoconstrição).

Aplicações no desporto, turismo e defesa

A inovação, segundo Filipa Fernandes, “permite, assim, de forma simples e prática, o conforto e o bem-estar dos utilizadores, sobretudo em ambientes desfavoráveis” e até ao fim de vida útil da t-shirt.

Assegura ainda que “nos testes de 50 lavagens, a 60º C, daquela t-shirt, o revestimento ficou intacto”, assinalando que “a tecnologia RT é versátil e pode ser aplicada a diversos produtos e contextos, como segurança, saúde, desporto e turismo”.

“Militares em missões com muito calor de dia e frio intenso à noite, bem como pessoas em hipo/hipertermia, pilotos do Dakar ou aventureiros no Ártico”, também podem beneficiar com a nova tecnologia, sublinha Filipa Fernandes, porque o “novo material também é antifúngico e antimicrobiano”.