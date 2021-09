​Festival Todos instala-se no “microcosmo” da freguesia lisboeta de Santa Clara

Numa zona paredes meias com o Aeroporto Humberto Delgado, decorre este fim de semana o Festival Todos, que propõe no cartaz de música, teatro, dança, exposições, oficinas, visitas guiadas e eventos gastronómicos.

Para atrair o público a desbravar este novo território, o Festival Todos programou um fim de semana com oferta diversificada. Num diálogo estreito entre o ambiente rural e urbano, em Santa Clara o público do Todos poderá por exemplo visitar, sábado e domingo de manhã o Palácio da Quinta Alegre e os seus jardins.

Este é um exemplar das quintas que nos séculos XVIII e XIX existiam nos arredores de Lisboa. Classificado como Imóvel de Interesse Público, este palacete vai no sábado receber um dos espetáculos musicais do Todos, o concerto de Diego El Gavi, às 18h30. Trata-se de “um cantor cigano”, explica Miguel Abreu e, por isso, é um “momento simbólico” para o festival, já que “coabitam neste território variadíssimas comunidades ciganas”. O diretor indica que querem “com este espetáculo incluir a comunidade cigana na programação do Todos de uma forma muito aberta”.

Ainda na música, no sábado destaque para o concerto do Coro Infanto-Juvenil da Universidade de Lisboa que sobe ao palco às 17h00, no Largo das Galinheiras, e para a cantora Eneida Marta, nomeada pela UNICEF como embaixadora para a Guiné-Bissau, que cantará às 21h00 na Pista de Atletismo Municipal Professor Moniz Pereira, na Charneca.

Mas ainda no sábado há mais para ver no Todos e algumas das iniciativas repetem no domingo. É o caso do espetáculo Soup’Alapatate (Sopa de Batata), da Companhia belga Laika e do Agora Theater, que será interpretado em português, no sábado e domingo às 12h30 e às 17h30 na Escola Maria da Luz Deus Ramos, nas Galinheiras, cuja demolição está prevista para 2023.