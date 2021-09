​Novo filme de Sérgio Tréfaut. “Filmei o Titanic antes do naufrágio”

Antes da pandemia, quando os escolhi filmar, eles já eram uma espécie de ilha de sobreviventes de um mundo em desaparecimento. Com a pandemia, e com a forma como a pandemia foi tratada pelo Governo brasileiro, eles mais em extinção ficaram. Alguns morreram rapidamente logo no início da pandemia, ficaram à porta de hospitais e não tiveram sequer a possibilidade de serem tratados, outros morreram mais tarde.

O Brasil é muitas vezes retratado como Novo Mundo, como paraíso. Eu, como saí do Brasil quando era pequeno e fui reencontrar o Brasil, procurei encontrar algo que correspondesse a isso. Deparei-me com uma espécie de ilha num jardim público, que é o Jardim do Palácio do Catete, onde pessoas de 80, 100 anos cantam canções que fazem parte do património nacional. Uma espécie de ancestralidade que é muito comovente.

Mais de 40 anos depois de ter saído do Brasil, o cineasta foi à procura do seu “paraíso”. O retrato está no mais recente documentário que chega esta quinta-feira às salas de cinema.

“É impossível entrar em qualquer táxi ou loja no Brasil e as pessoas, ao ouvirem o seu sotaque estrangeiro, não perguntem: ‘como é que eu faço para ir embora?’” Foi a este Brasil do século XXI, com Bolsonaro na presidência, e onde já morreram mais de 600 mil pessoas por causa da Covid-19 que o realizador Sérgio Tréfaut regressou.

Chegou a mostrar-lhes o filme?

Os sobreviventes são pessoas maravilhosas e lindas para quem eu fiz uma projeção no Jardim do Catete, depois de todos estarem duplamente vacinados e vieram todos de máscara. Eles não podem mais reunir-se como antigamente. Não podem mais cantar num jardim público como cantavam. A vacinação no Brasil não funciona com a mesma rapidez do que em Portugal. Também é uma população que não tem uma imunidade tão forte, em que a vacina não tem um efeito imediato. Então, filmei de facto algo que é como o Titanic antes do naufrágio.

Para estas pessoas que retrata em “Paraíso”, a música é uma espécie de combustível de sobrevivência?

A música tem virtudes terapêuticas. O convívio de cantar tem virtudes terapêuticas claras. Já tinha retratado isso noutro filme anterior, o "Alentejo Alentejo". Quer o cante, quer o fado têm essa virtude terapêutica. Muitos psiquiatras que receitam antidepressivos perderiam clientela, e as farmácias perderiam a venda de remédios se as pessoas passassem a reunir e a cantar. É algo que os transforma por dentro.

Neste filme, há personagens que falam da sua depressão curada ao irem para o jardim cantar. Há uma senhora que diz que, finalmente, ficou feliz e conseguiu realizar-se quando foi a esse jardim cantar com as pessoas da sua idade. Sim, a música e as canções fazem em nós alguma coisa!

Este filme, não sendo sobre o atual governo de Bolsonaro, acaba por mostrar um Brasil que está a morrer e a desaparecer fruto também da atuação política. É nesse sentido um filme político?

Esse filme, “Paraíso”, não é nada programático ou político. Mas a realidade é que eu tive a sorte e a felicidade de poder filmar no Brasil, com meios europeus, no momento em que todos os meus colegas brasileiros foram proibidos de filmar. Proibidos, não porque houvesse um decreto a proibir, mas porque todos os financiamentos foram cortados. A entidade que tutela o cinema, foi congelada. Todas as pessoas queriam emigrar. A crise económica brasileira que já era muito forte, aumentou e é impossível você entrar em qualquer táxi ou loja no Brasil e as pessoas, ao ouvirem o seu sotaque estrangeiro, não perguntem "como é que eu faço para ir embora?"